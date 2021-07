Diebstahl in Schorndorf: Mann entwendet Tasche

In Schorndorf in der Rosenstraße haben am Montagabend (12.07.) Männer im Alter zwischen 20 und 25 Jahren einem 37-Jährigen die Taschen entwendet.

Wie die Polizei mitteilte, wartete der 37-Jährige im Bereich der Unterführung zur Heinkelstraße, als eine Gruppe von sechs dunkelhäutigen Männern hinzugekommen sei. Einer der Männer sei von hinten an ihn herangetreten, habe die Schlaufe seiner Umhängetasche durchgeschnitten und diese entwendet. Die Männer seien dann in Richtung Unterführung geflüchtet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.