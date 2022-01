Am Sonntagabend (16.01) gegen 22:20 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb in eine Waiblinger Gaststätte in der Winnender Straße ein. Dort suchte der Einbrecher nach Polizeiangaben zunächst nach Diebesgut und entwendete vermutlich ein iPad. Wenige Stunden später gegen 1:15 Uhr habe sich der Täter dann erneut Zugang zur Gaststätte verschafft. Dort zog er den im Gastraum aufgestellten Zigarettenautomaten nach draußen, öffnete diesen mit einer Betonplatte und entnahm Bargeld und