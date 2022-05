Diesel aus Lkw abgezapft: Polizei sucht Hinweise zu Vorfällen in Schmiden

Am Wochenende haben sich Diebe in Schmiden an Lastwagen zu schaffen gemacht. Wie die Polizei berichtet, hatten sich die Täter Zugang zu einem Firmengelände in der Salierstraße verschafft. Anschließend hatten sie rund 200 Liter Diesel aus einem Lkw abgezapft.

Auch in der Ghibellinenstraße wurde der Tank eines Lkw angegangen. Letztlich wurde hier jedoch kein Kraftstoff entwendet. Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Fellbach unter 0711/57720 entgegen.