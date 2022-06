Drei Autos an Unfall in Kernen beteiligt: 11.500 Euro Schaden

In Kernen hat sich am Donnerstagabend (23.06.) ein Unfall mit drei beteiligten Autos ereignet. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 39-Jähriger in einem Hyundai gegen 18.40 Uhr auf der Waiblinger Straße. Dabei bemerkte er zu spät, dass ein 51-jähriger Renault-Fahrer vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste. Der 39-Jährige fuhr auf.

Der Renault wurde noch auf den VW eines 31-Jährigen aufgeschoben. Laut Polizei entstand an den drei Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 11.500 Euro.