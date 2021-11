In der Nacht auf Montag (29.11.) sind zwischen 22 Uhr und 7 Uhr drei in der Matreier Straße in Korb geparkte BMWs aufgebrochen worden. Nach Angaben der Polizei stahlen die Täter die Navigationsgeräte, Airbags und Lenkräder aus den Autos.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 - 950422 entgegen.