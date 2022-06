Drei Fälle von Unfallflucht in Winnenden - Polizei ermittelt

In Winnenden ist es am Mittwoch (01.06.) zu drei Fällen von Unfallflucht gekommen. Das teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Fall 1: Unfallflucht in der Friedrich-List-Straße

Gegen 15.20 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Rückwärtsausparken auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Friedrich-List-Straße einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes. Anschließend entfernte sich dieser unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am Mercedes beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegen.

Fall 2: Unfallflucht auf dem Parkplatz P3 des Rems-Murr-Klinikums

Zwischen 7 Uhr und 16 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz P3 des Rems-Murr-Klinikums, vermutlich beim Öffnen der Fahrertüre, die Beifahrertüre eines geparkten BMW. Der entstandene Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise auf den geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195/6940 entgegen.

Fall 3: Unfallflucht in der Wiesenstraße

Zwischen 12 Uhr und 13.15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf einem Parkplatz in der Wiesenstraße einen geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195/6940 entgegengenommen.