In der Hungerbühlstraße und in der Uhlandstraße sind drei Schachtdeckel ausgehoben worden. Wie die Polizei mitteilt, wurden die Deckel am Montagmorgen (18.04.) gegen 7.30 Uhr festgestellt. Die Gefahrenlage konnte daraufhin beseitigt werden.

"Konkrete Gefährdungen von Verkehrsteilnehmern oder Unfälle wurden diesbezüglich nicht bekannt", heißt es im Bericht. Die Polizei in Schorndorf nimmt Hinweise zum Vorfall beziehungsweise auf die Verursacher entgegen. Die Telefonnummer