Ein 25-jähriger Mann wurde am Sonntagabend (16.01) in Fellbach zur Herausgabe seiner Geldbörse gezwungen. Der junge Mann lief in der Ringstraße, als er gegen 22.30 Uhr plötzlich von mehreren Männern bedrängt wurde. Nach Polizeiangaben schüchterten diese den Fußgänger ein und forderten ihn auf, seine Geldbörse herauszugeben. Der 25-Jährige ging auf diese Forderung ein, übergab den fremden Personen seine Geldbörse, woraus die Täter eine dreistellige Bargeldsumme entnahmen und damit