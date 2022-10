Drogeriemarkt in Schorndorf: Frau verhindert Parfüm-Diebstahl – Täterin flüchtet

Eine Frau hat am Montagnachmittag (17.10.) in einem Drogeriemarkt in Schorndorf einen Diebstahl verhindert. Nach Angaben der Polizei beobachte eine Mitarbeiterin des Drogeriemarktes in der Straße Marktplatz eine Frau dabei, wie sie drei Parfümfläschchen in ihre Tasche steckte. Anschließend wollte sie den Laden verlassen, ohne die Parfümflaschen zu bezahlen. Als die Angestellte des Ladens die Frau vor dem Laden festhalten wollte, schubste die Diebin sie zur Seite und ergriff die Flucht.

Eine Zeugin, die die Situation beobachtet hatte, folgte der Tatverdächtigen und nahm ihr die Tasche mit dem Diebesgut ab. Die Diebin flüchtete daraufhin ohne Beute. Laut Polizei dürfte die Identität der Tatverdächtigen wegen weiterer zurückliegender Vorfälle in dem Geschäft bekannt sein. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen.