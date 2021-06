Durchsuchung in Asylbewerberunterkünften in Fellbach und Remshalden: Polizei nimmt 23-Jährigen fest

Wegen des Besitzes von Marihuana ist am Dienstag (08.06.) ein 23-Jähriger in einer Asylunterkunft in Remshalden festgenommen worden. Zuvor hatte die Polizei in Asylbewerberunterkünften Fellbach und Remshalden Durchsuchungen durchgeführt. Dabei fanden die Ermittler eine geringe Menge Marihuana.

Die Einsatzmaßnahmen stehen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz in der Asylbewerberunterkunft Waiblingen-Neustadt. Mit diesem Einsatz wurden die Ermittlungen abgeschlossen.

In den letzten zwei Jahren hatte es immer wieder Hinweise gegeben, dass in der Unterkunft mit Betäubungsmitteln gehandelt wird. Bereits im vergangenen Jahr wurde gegen zehn gambische Staatsangehörige ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Nur zwei dieser Tatverdächtigen waren dort als wohnhaft gemeldet.

Außerdem wurden im Dezember 2020 acht weitere Haftbefehle wegen mutmaßlichem Handel durchgeführt. Gegen elf gambische und somalische Staatsangehörige wurde infolgedessen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Auch diese Beschuldigten sollen ihre Geschäfte aus der Unterkunft in Waiblingen-Neustadt heraus abgewickelt haben. Lediglich ein Beschuldigter war dort als wohnhaft gemeldet.

Im April 2021 wurden weitere fünf Haftbefehle vollstreckt. Eine Vielzahl unbekannter Personen, insbesondere auch Jugendliche, sollen ihren Betäubungsmittelbedarf an der dortigen Asylbewerberunterkunft gedeckt haben. Einer der festgenommenen gambischen Staatsangehörigen hatte damals mehr als 100 verkaufsfertige Portionen vorrätig.

Zur Bewältigung der Gesamtproblematik in den Wohnheimen steht die Polizei auch in Kontakt mit den örtlichen Behörden.