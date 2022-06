Durchsuchung in Backnang: Zwei Männer wegen Verdacht auf Drogen-Handel in Haft

Ein 27-jähriger Grieche und ein 40-jähriger Deutscher sind am Mittwoch (29.06.) in Backnang festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilt, stehen die beiden Männer im Verdacht, mit Betäubungsmitteln im zweistelligen Kilogrammbereich gehandelt zu haben. Einer der beiden Tatverdächtigen soll die Betäubungsmittel aus dem Ausland eingeführt haben.

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkte beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen der beiden Männer. Durchsucht wurden auch ein Lager und eine Gaststätte.

Bei den Durchsuchungen am Montagabend und am Dienstag (27.-28.06.) fanden die Beamten mehrere hundert Gramm Marihuana, Marihuanapflanzen, 90 Gramm Amphetamin und mehrere tausend Euro Bargeld auf. Die Männer wurden am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt. Die Tatverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.