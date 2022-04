In der Bahnhofstraße in Fellbach ist am Montag (18.04.) zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr ein E-Bike gestohlen worden. Nun werden Hinweise gesucht.

Polizeiangaben zufolge handelt es sich bei dem gestohlenen E-Bike um ein Modell der Marke Cube, Typ Stereo Hybrid 140, im Wert von circa 3800 Euro. Laut Bericht war das Rad in der Bahnhofstraße abgeschlossen, vermutlich jedoch nicht angekettet. "Es ist zu vermuten, dass das Rad von den Dieben weggetragen wurde", heißt es