In Winnenden-Schelmenholz ist am Dienstagabend (07.06.) ein E-Scooter gestohlen worden. Laut Polizei stand der Roller zwischen 21.20 und 21.40 Uhr vor einem Supermarkt in der Forststraße - angekettet an den Fahrradständern.

Zeugen gesucht

Der E-Scooter hat der Mitteilung zufolge einen Wert von etwa 770 Euro. Das Polizeirevier Winnenden nimmt unter der Telefonnummer 07195/6940 Hinweise von Zeugen entgegen.