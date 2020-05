Einbrüche in Vereinsheime in Leutenbach

Einbrecher haben sich zwischen Mittwochnachmittag (06.05.) und Donnerstagmorgen (07.05.) an zwei Vereinsheimen in Leutenbach zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, brachen die Täter zunächst die Eingangstür eines Vereinsheims in der Jahnstraße auf. Aus dem Vorraum entwendeten sie einen Baupickel.

Mit diesem Werkzeug zerstörten sie dann ein Fenster zum Treppenhaus der Rems-Murr-Halle. Anschließend stiegen sie durch das Fenster ein und versuchten von dort aus die Tür zur Küche eines weiteren Vereinsheims aufzuhebeln. Es blieb jedoch beim Versuch. Der Tatzeitraum wird auf zwischen 16.30 Uhr und 7.40 Uhr eingegrenzt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.