Einbrecher erbeuten Bargeld in Miedelsbacher Netto-Filiale

Am frühen Sonntagmorgen gegen 5.15 Uhr ereignete sich ein Einbruch in der Netto-Filiale in Miedelsbach. Wie die Polizei mitteilt, drangen mehrere Täter in das Lebensmittelgeschäft in der Rudersberger Straße ein.

Dort verschafften sie sich Zugang zu einem Büroraum, öffneten den darinstehenden Tresor und entwendeten Bargeld. Die Netto-Filiale musste wegen des Einbruchs am Montagmorgen vorübergehend geschlossen bleiben. Hinweise zu den noch unbekannten Tätern nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181/20 40 entgegen.