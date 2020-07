In der Nacht zum Mittwoch (22.07.) ist ein Einbrecher in das Vereinsheim in der Oberen Schloßstraße in Alfdorf eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Der Täter verschaffte sich über ein Fenster Zugang zum Gebäudevorraum und versuchte anschließend erfolglos, die Eingangstüre mit einem Werkzeug zu öffnen. Er verursachte einen Schaden von rund 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.