Bislang unbekannte Einbrecher sind am Mittwoch (19.01.) zwischen 8 und 14.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Dahlienstraße in Berglen-Stöckenhof eingestiegen. Das berichtet die Polizei am Donnerstagmorgen.

Polizei sucht Zeugen

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Schmuck und Uhren im Gesamtwert von über 1000 Euro gestohlen. Die Polizei in Winnenden sucht nun Zeugen. Wer im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich unter der