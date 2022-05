Ein unbekannter Täter hat am Dienstag (10.05.) gegen 4 Uhr die Schaufensterscheibe eines Geschäfts in der Esslinger Straße in Fellbach eingeschlagen. Anschließend stahl er daraus antike Gegenstände.

Wie die Polizei mitteilt, konnte die Ware später unweit des Tatorts wieder aufgefunden werden. Hinweise zum Tatgeschehen oder auf den Dieb nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711-57720 entgegengenommen.