Einbruch in Fellbach: Zwei Spielautomaten in Café aufgebrochen

Ein Unbekannter ist am Donnerstag (02.03.) zwischen 3.45 Uhr und 4.30 Uhr in ein Café in Fellbach eingebrochen. Das Café befindet sich nach Angaben der Polizei am Berliner Platz. Der Unbekannte beschädigte beim Einbruch zunächst eine Eingangstüre.

Fenster eingeschlagen und zwei Spielautomaten aufgebrochen

Nachdem er die Tür nicht öffnen konnte, schlug er ein Fenster ein. So gelang der Dieb zum Gastraum des Cafés. Dort brach er zwei Spielautomaten auf und stahl daraus das Bargeld in Höhe von über 2.000 Euro. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.