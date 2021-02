Einbruch in Fellbacher Gärtnerei: Mehrere tausend Euro Schaden

Am Donnerstagabend (04.02.) kurz nach 21.00 Uhr ist in der Stuttgarter Straße in den Hofladen einer Gärtnerei eingebrochen worden.

Wie die Polizei mitteilte, wurde hierzu eine Tür zum Gewächshaus aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen, haben die Diebe Bargeld aus einer Kasse gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Die Polizei Fellbach ermittelt. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegengenommen