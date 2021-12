In der Nacht von Freitag (17.12.) auf Samstag (18.12.) ist in einem Firmenkomplex in der Siemensstraße in Kernen-Rommelshausen eingebrochen worden.

Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Unbekannten über einen Zaun und drangen über ein Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren wurden mehrere Büro- und Fabrikationsräume aufgebrochen und durchsucht. Es wurde Bargeld, Präzisionswerkzeug und Hartmetallstäbe entwendet. Teilweise wurden teure Werkzeuge einfach auf den Boden geworfen. Der