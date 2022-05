Einbruch in Jugendhaus in Fellbach: Kaffeevollautomat gestohlen

Unbekannte sind am Freitag (06.04.) gegen 4 Uhr in ein Jugendhaus in der Esslinger Straße in Fellbach eingebrochen. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Gebäude ein Küchenfenster eingeschlagen. Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei wurde ein Kaffeevollautomat gestohlen, ohne dass die Täter das Gebäude betraten.

Polizeibeamten fanden das Gerät später in einem nahegelegenen Gebüsch. Bei der Fahndung stellte die Polizei unweit vom Tatort zwei tatverdächtige Jugendliche fest. Die Ermittlungen zum Vorfall dauern an.