Schmuck im Wert von 2000 Euro haben Unbekannte am Dienstagmorgen (24.11.) kurz nach 5 Uhr aus einem Juweliergeschäft in der Grabenstraße gestohlen. Nach Angaben der Polizei warfen die Täter ein Schaufenster mit einem Gullideckel ein. Anschließend bedienten sich die Täter an der Auslage.

Die Polizei Backnang hat die Ermittlungen zum Vorfall übernommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07191/9090.