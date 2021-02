Einbruch in Optikergeschäft in Schorndorf: Polizei sucht Zeugen

Ein bislang Unbekannter ist am frühen Sonntagmorgen (21.02.) gegen 4 Uhr in ein Optikergeschäft am Schorndorfer Marktplatz eingebrochen. Nach Angaben der Polizei schlug der Täter eine Fensterscheibe ein, um in den Laden zu gelangen. Aus dem Geschäft entwendete er ein Gerät zum Bearbeiten von Brillen im Wert von mehreren tausend Euro.

Der Einbrecher flüchtete anschließend in Richtung Neue Straße. Er wird als 1,80 Meter groß beschrieben. Zur Tatzeit trug er laut Polizeibericht eine schwarze Hose und eine weiße Jacke mit Kapuze. Zeugen des Einbruchs werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 bei der Polizei in Schorndorf zu melden.