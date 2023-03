Einbruch in Plüderhausen: Frau kommt nach Hause - Täter noch in der Wohnung

In Plüderhausen hat eine Frau zwei Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am Mittwochvormittag (15.03.) in der Straße "Neusatz".

Frau erwischt Einbrecher: Täter flüchten in Richtung Ortsmitte

Durch einen Wintergarten drangen die zwei Täter in ein Haus ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Kurz vor 11 Uhr kam eine Bewohnerin nach Hause und ertappte die Einbrecher in ihrer Wohnung.

Die beiden Männer flüchteten aus dem Haus und rannten in Richtung Ortsmitte. Möglicherweise benutzten die Männer bei ihrer Flucht ein Auto.

Einer der Täter war circa 20 bis 25 Jahre alt, schlank, hatte kurze braune Haare und trug eine graue Jacke oder einen grauen Pulli. Der zweite Mann war etwa 1,65 Meter groß, korpulent, hatte dunkle kurze Haare und trug eine dunkle Weste.

Aus dem Gebäude wurde nichts entwendet, es entstand aber ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Plüderhausen unter der Telefonnummer 0718181344 entgegen.