Bei einer Tankstelle in der Stuttgarter Straße in Backnang ist in der Nacht zum Montag (22.11.) eingebrochen worden.

Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte im Bereich des Nachtschalters die Gebäudeaußenhülle aufgebrochen. Ohne das Gebäude zu betereten, konnten die Diebe eine Geldkassette mit Wechselgeld greifen und entwenden. Die Polizei Backnang ist mit den Ermittlungen des Vorfalls beauftragt und bittet nun unter der Telefonnummer 07191/9090 um Zeugenhinweise.

{element}