Ein Einbrecher hat zwischen Samstag (26.03.), 13 Uhr und Sonntag (27.03.), 11 Uhr, die Tür eines Vereinsheims in der Schulstraße in Althütte aufgehebelt. Anschließend begab sich der Einbrecher laut Polizei in den Gastraum und stahl dort elektronische Geräte und Bargeld aus einer Geldkassette. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.800 Euro. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt das Polizeirevier in Backnang unter der Rufnummer 07191 - 9090 entgegen.

