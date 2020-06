Symbolbild. © ZVW/Benjamin Büttner

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (05.06.) sind bislang unbekannte Täter in einen Friseursalon in der Fronackerstraße eingebrochen. Es wurden mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegen.