Zwischen Freitagabend (08.04.) und Montagmorgen (11.04.) sind bisher unbekannte Diebe in einen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Weinstadt eingebrochen.

Polizei sucht Zeugen

Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Aalen entwendeten die Einbrecher aus diesem ca. 15 Packungen Kaffee, zwölf Flaschen Waschmittel und fünf Packungen Geschirrspülmittel im Gesamtwert von etwa 200 Euro. "Entsprechende Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt