Unbekannte Täter haben zwischen Samstag (12.02.), 15.30 Uhr und Sonntag (13.02.), 00.15 Uhr gewaltsam die Kellertüre eines Wohnhauses in Hertmannsweiler in der Römerstraße geöffnet und sind so in das Innere gelangt.

Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten sie das Wohnhaus systematisch nach Wertgegenständen und Bargeld ab. Sie entwendeten Bargeld und einen Koffer mit mehreren Schmuckstücken in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Winnenden unter der