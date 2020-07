Einbruch ins Wasserkraftwerk in Plüderhausen

Vermutlich im Zeitraum zwischen Montagabend (29.6.), 18.00 Uhr, und Dienstagmorgen (30.6.), 8.45 Uhr, brachen Unbekannte ins Wasserkraftwerk in der Wilhelm-Bahnmüller-Straße in Plüderhausen ein. Das berichtet die Polizei am Mittwoch (1.7.) in einer Meldung. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts entwendet. Der Schaden an der aufgebrochenen Tür beträgt rund 400 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Plüderhausen unter der Telefonnummer 0 71 81 8 13 44 entgegen.