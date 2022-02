In der Nacht auf Samstag (26.02.) ist es in Waiblingen zu einem versuchten Einbruch und einem Einbruch in eine Firma gekommen. Wie die Polizei mitteilt, versuchten Unbekannte in zwei Firmen in der Straße Lange Äcker einzudringen. Während es bei der einen Firma beim Einbruchsversuch blieb, konnten die Täter bei der zweiten Firma ins Innere des Gebäudes gelangen.

Dort suchten die Täter nach Diebesgut. Nach aktuellem Kenntnisstand der Polizei wurden sie allerdings nicht fündig.