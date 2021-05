Einbruchversuch in Weinstadt-Endersbach: Unbekannter flüchtet ohne Beute

Zu einem Einbruchversuch in eine Wohnung ist es am Montag (31.05.) in der Teckstraße gekommen.

Laut Polizei verschaffte sich der Täter im Zeitraum zwischen 0.10 Uhr und 1 Uhr zunächst Zugang zu einem Mehrfamilienhaus. Anschließend versuchte er, in eine Wohnung im Untergeschoss einzubrechen. Allerdings gelang es ihm nicht, die Türe aufzuhebeln, weshalb er ohne Diebesgut flüchtete. Die Polizei bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07151 – 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.