Eine Verletzte nach Unfall in Schorndorf: Verursacher flüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht am Montagnachmittag (16.1.) an der Kreuzung zwischen Waiblinger Straße, Mittlere Uferstraße und Grafenbergweg in Schorndorf.

Der bisher unbekannte Fahrer eines weißen SUV missachtete Polizeiangaben zufolge gegen 17.45 Uhr im Kreuzungsbereich die Vorfahrt einer von links kommenden 68 Jahre alten Opel-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der Opel wurde nach links abgedrängt, wo er mit dem Hyundai einer 30-Jährigen kollidierte.

Eine Verletzte, 22.000 Euro Schaden

Der SUV-Fahrer fuhr anschließend unerlaubt weiter. Die Fahrerin des Hyundai erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Opel als auch der Hyundai waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden an den beiden Autos beläuft sich auf etwa 22.000 Euro.

Zum Fahrzeug des geflüchteten Verursachers ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen SUV mit Waiblinger Zulassung handelt. Der SUV müsste auf der Fahrerseite erhebliche Beschädigungen aufweisen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 / 2040 entgegen.