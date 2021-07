Elfjähriger vermisst: Polizeihubschrauber im Einsatz

Seit Montagnachmittag (5.7.) um 17 Uhr wird ein elf Jahre alter Junge aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Winnenden vermisst. Das berichtet die Polizei am Dienstagmorgen (6.7.). Der Junge hätte in der Vergangenheit bereits mehrmals ohne Einwilligung die Jugendhilfeeeinrichtung verlassen, im aktuellen Fall könne eine Kindeswohlgefährdung oder eine hilflose Lage des Jungen jedoch nicht ausgeschlossen werden. In der Nacht startete die Polizei eine großangelegte Suchaktion, bei der auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war.

Personenbeschreibung: Der Elfjährige ist etwa 150 cm groß, schlank, hat kurze Haare und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine schwarze Jogginghose. Hinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 0 71 95 / 69 40 entgegen