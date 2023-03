Endersbach: 86-Jährige verwechselt Gas mit Bremse und kracht in Schaufenster

Eine 86 Jahre alte BMW-Fahrerin hat am Mittwochvormittag (01.03.) in Weinstadt-Endersbach Gas mit Bremse verwechselt und ist mit ihrem Auto in ein Schaufenster eines Ladengeschäfts gekracht.

Polizei schätzt Schaden auf 20.000 Euro

Der Unfall ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Traubenstraße. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, wurde bei dem Crash niemand verletzt.

Der Sachschaden wird von der Polizei auf 20.000 Euro geschätzt. Der BMW musste abgeschleppt werden.