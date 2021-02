Enkeltrick in Alfdorf: Seniorin übergibt 40.000 Euro

Eine Seniorin aus Alfdorf ist letzten Dienstag (26.01.) Opfer eines Enkeltrickbetrugs geworden.

Laut Polizeibericht wurde sie von einer Frau angerufen, die sie mit "Oma" ansprach. Die Unbekannte erklärte der Seniorin am Telefon, sie befände sich bei einem Notar und benötige 40.000 Euro für einen Immobilienkauf. Nach dem Gespräch rief noch weiterer Mann bei der Seniorin an, der sich als Notar ausgab und um Geheimhaltung des angeblichen Immobilenkaufs bat.

Die Seniorin holte das Geld am nächsten Tag bei ihrer Hausbank ab. Am Mittwoch (27.1.) übergab sie es einem unbekannten Mann, der sich als enger Vertrauter des Notars ausgab. Dieser Tatverdächtige fuhr nach der Geldübergabe in ein nördliches Wohngebiet in Alfdorf. Er war vermutlich mit einem gelben Kleinbus unterwegs.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 0 71 51 / 95 00 entgegen.