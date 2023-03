Enkeltrick in Oppenweiler: Betrüger erbeuten 88.000 Euro - wie schützt man sich?

Ein Senior ist am Donnerstag (16.03.) in Oppenweiler auf einen Enkeltrick hereingefallen. Die Betrüger erbeuteten 88.000 Euro. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Freitagmorgen hervor. Wie kann man sich vor solchen Betrugsmaschen schützen?

Geldübergabe auf Rewe-Parkplatz in Oppenweiler

Den Angaben nach war dem Senior vorgegaukelt worden, seine Enkeltochter hätte einen tödlichen Unfall verursacht. Bei Zahlung einer Kaution könne sie auf freien Fuß gesetzt werden. Der Mann fuhr laut Polizei zu seiner Bank und hob zunächst 40.000 Euro ab. Das Geld habe er dann gegen 13 Uhr einer unbekannten Person auf dem Parkplatz des Rewe-Markts in der Hauptstraße in Oppenweiler übergeben.

Senior übergibt weitere 48.000 Euro in Heilbronn

Doch damit nicht genug: Weil die Täter laut Mitteilung nicht locker ließen, besorgte der Senior weitere 48.000 Euro. Die übergab er am späteren Nachmittag in Heilbronn bei der Kirche in der Paul-Göbel-Straße. Die Polizei wurde eigenen Angaben nach erst am Abend über den Vorfall informiert.

Beim Präsidium in Aalen seien am Donnerstag wieder einige "betrügerische Anrufstraftaten" registriert worden, heißt es in der Mitteilung. Meist würden ältere Menschen von professionellen Betrügern angerufen.

Tipps der Polizei: So können Sie sich vor Betrug schützen

Vor Betrugsmaschen wie dem Enkeltrick warnte die Polizei zuletzt häufiger. Auch in der aktuellen Pressemitteilung gibt sie noch einmal Tipps, wie man sich vor Betrug schützen kann:

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie von fremden Personen angerufen werden und Geldforderungen oder die Herausgabe von persönliche Daten an Sie gerichtet werden

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie im Verdachtsfall einfach auf und kontaktieren Sie Ihre Bekannte unter der von Ihnen bekannten Telefonnummer.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahestehende Personen.

Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110.

Wenn Sie sich vor Telefonbetrügern schützen möchten, dann ändern Sie Ihren Telefonbucheintrag, lassen den Vornamen abkürzen oder verzichten ganz auf einen Telefonbucheintrag. So fällt es den Betrügern schwer, Sie ausfindig zu machen.

Weitere Hinweise sind unter www.polizei-beratung.de abrufbar.