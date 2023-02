Eskalation am Bahnhof Schorndorf: Männer schlagen auf Reisende ein

Zwei Männer sollen am frühen Sonntagmorgen (05.02.) am Bahnhof Schorndorf auf Reisende eingeschlagen haben. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf gefährliche Körperverletzung.

Faustschläge nach Streit in der S-Bahn

Laut Pressemitteilung vom Montag (06.02.) geriet eine Gruppe von vier Männern in einer S-Bahn der Linie S2 nach Schorndorf mit zwei Reisenden in Streit. Am Bahnhof in Schorndorf sei die Situation dann gegen 6 Uhr eskaliert.

"Laut aktuellen Erkenntnissen schlugen zwei der vier bisher unbekannten Täter mit ihren Fäusten auf die beiden Geschädigten ein, sodass diese zu Boden stürzten", schreibt die Polizei. Die Angreifer flohen anschließend in unbekannte Richtung. Eine Fahndung im näheren Umkreis blieb erfolglos.

Zeugen gesucht: Die Täterbeschreibung

Die Männer sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt sein. Einer von ihnen hatte laut Zeugenaussagen lockige Haare. Ein anderer wurde als 1,70 Meter groß mit blondem Haar und Bart beschrieben. Zeugen können sich unter der 0711 / 870 35 0 bei der Bundespolizei in Stuttgart melden. Die Ermittlungen dauern an.