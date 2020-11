Exhibitionist belästigt Frau in Fellbach

Eine 42 Jahre alte Frau wurde am Donnerstagmorgen (26.11.) auf dem Parkplatz eines Einrichtungsmarktes in der Bühlstraße von einem Exhibitionisten belästigt.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stand etwa 20 Meter vor der Frau ein ca. 30 bis 35-jähriger Mann an einem Baum, der augenscheinlich dort urinierte. Der Mann dreht sich anschließend um und zeigte sein entblößtes Geschlechtsteil. Die Frau ging weiter und zeigte den Vorfall später polizeilich an.

Von dem unbekannten Mann liegt folgende Beschreibung vor: Er war ca. 165cm bis 170cm groß, hatte eine schmächtige Statur und kurzes lockiges nach hinten gekämmtes Haar. Er trug blaue Jeans und eine schwarze Jacke. Hinweise auf ihn nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.