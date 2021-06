Exhibitionist belästigte junge Frau in Backnang

Ein Exhibitionist hat am Mittwochabend (16.06.) in Backnang eine 18 Jahre alte Frau belästigt. Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilte, war die 18-Jährige gegen 20 Uhr in der Ludwig-Richter-Straße unterwegs, als sie von einem Jungen angesprochen wurde. "Dieser zog dann plötzlich seine Hose herunter und entblößte sich. Danach ging der Junge weiter", heißt es im Polizeibericht. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor:

Er wird zwischen 11 und 14 Jahre geschätzt, war ca. 145 cm groß, hatte hellblonde Haare, korpulent und er sprach akzentfrei Deutsch. Der Junge war mit einem City-Roller unterwegs und trug T-Shirt und eine knielange Hose. Hinweise auf den Jungen nimmt die Polizei in Backnang unter der Telefonnummer 07191/9090 entgegen.