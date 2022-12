Exhibitionist in Backnang: Mann entblößt sich vor Fenster eines Wohnhauses

Ein unbekannter Mann hat sich am Donnerstag (08.12.) gegen 23.30 Uhr vor einem Fenster eines Wohnhauses in Backnang entblößt. Anschließend manipulierte er an seinem Geschlechtsteil. Das Wohnhaus befindet sich nach Angaben der Polizei im Panoramaweg.

Eine 18-Jährige Geschädigte konnte erkennen, dass der Mann blaue Kleidung trug. Die Polizei fahndete nach dem Mann, konnte ihn aber nicht mehr auffinden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.