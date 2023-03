Exhibitionist in Fellbach: 82-jähriger Mann entblößt sich vor Fußgängerin

Ein 82-Jähriger hat sich am Dienstagabend (28.02.) in Fellbach vor einer Frau entblößt. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 18 Uhr bei einer Unterführung in der Eisenbahnstraße zum Bahnhof. Wie die Polizei mitteilt, ließ der Mann seine Hose herunter und machte an seinem Penis herum.

Polizei leitet Strafverfahren gegen 82-Jährigen ein

Als die Passantin an dem Mann vorbeigelaufen war, habe er umgehend wieder seine Hose nach oben gezogen. Die alarmierte Polizei traf den 82-jährigen Tatverdächtigen später beim Bahnhof an. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei bittet, weitere Passantinnen oder Passanten, die möglicherweise belästigt wurden, sich zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 entgegen.