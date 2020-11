Exhibitionist in Kaisersbach: Polizei sucht Zeugen

Ein etwa 30 Jahre alter Mann hat am Mittwochnachmittag in Kaisersbach eine 55-jährige Frau sexuell belästigt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war die 55-Jährige zwischen 15 und 15.30 Uhr mit dem Fahrrad auf der L1120 unterwegs.

"Dabei bemerkte sie zwischen den Bäumen einen etwa 30-jährigen Mann, der sich entblößt hatte und sich an sein Geschlechtsteil fasste", schildert die Polizei den Vorfall. Dabei soll der Mann in Richtung der Radfahrerin gesehen haben.

Der Polizeiposten Welzheim bittet unter der Telefonnummer 07182 92810 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Mann.