Die Polizei fahndete am Donnerstagabend (16.12.) in Aalen im Ostalbkreis mit einigen Streifenbesatzungen nach zwei tatverdächtigen Männern. Zeitweise war auch ein Polizeihubschrauber in die Fahndungsmaßnahmen mit eingebunden. Vorausgegangen war laut einer Pressemitteilung der Polizei eine Sexualstraftat zum Nachteil einer 27 Jahre alten Frau, die sich gegen 19.30 Uhr im Bereich der Parkplätze am Osterbucher Platz bei den Limes Thermen ereignet hat. Die Männer werden wie folgt beschrieben: