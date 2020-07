Fahrerflucht in Waiblingen: Zwölfjähriger Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Montagmorgen (06.07.) gegen 7.30 Uhr Fahrerflucht begangen, nachdem er auf dem Parkplatz des Seniorenzentrums Haus Miriam in Waiblingen einen zwölfjährigen Fahrradfahrer übersehen hatte. Der junge Fahrradfahrer konnte nur durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß mit dem von der Alten Bundesstraße her kommenden PKW vermeiden. Dabei stürzte der Zwolfjährige und zog sich leichte Verletzungen zu.

Beim Auto soll es sich um einen weiß-hellbraunen Kleinwagen mit dem Teilkennzeichen WN-ZY handeln. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151/950422 entgegengenommen.