Fahrzeugbrand auf dem B 29-Parkplatz auf Höhe der Plüderhäuser Angelseen

Die Freiwillige Feuerwehr Plüderhausen wurde am Sonntag (09.05.) um 7.54 Uhr zu einem Fahrzeugbrand nach Plüderhausen auf der B 29 in Fahrtrichtung Waldhausen gerufen. Auf dem Parkplatz auf Höhe der Angelseen wurde ein abgestellter Pkw vorgefunden. Vor Ort konnte die Polizei ausgelaufene Kühlflüssigkeit und Wasserdampf im Bereich Motorhaube/Kühlergrill feststellen. Ein Fahrer wurde vor Ort nicht angetroffen. Nach dem Überprüfen des Fahrzeugs durch die Feuerwehr war kein weiteres Eingreifen erforderlich. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben.