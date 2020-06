Fahrzeuge brennen auf Schulparkplatz in Fellbach-Schmiden

In Fellbach-Schmiden haben in der Nacht zum Montag (08.06.) zwei Autos gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, war die örtliche Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort. Auf einem Parkplatz des Gustav-Stresemann-Gymnasiums in der Höfäckerstraße hatte aus bislang unbekannter Ursache ein Fahrzeug Feuer gefangen. Der Brand griff auf das danebenstehende Auto über. Beide Fahrzeuge, ein BMW und ein Mercedes, brannten im Frontbereich aus und wurden erheblich beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Schmiden unter der Telefonnummer 0711/9519130 zu melden.