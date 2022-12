Familiendrama in Schorndorf und Fellbach: Zwei Tote, ein Verletzter

Familiendrama in Schorndorf: Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Mittwochabend (21.12.) Details zu dem Großeinsatz in Schorndorf bekannt gegeben. Zwei Tote waren in Schorndorf gefunden worden, in einer Wohnung in Fellbach ein lebensgefährlich Verletzter. Nun hat die Polizei bekannt gegeben, dass die drei Personen "in einem verwandtschaftlichen Verhältnis" zueinander standen.

Großeinsatz in Schorndorf: Familienangehörige wurden auf die Tat aufmerksam

Laut einem Bericht der Polizei am Mittwochabend waren Familienangehörige auf die Tat aufmerksam geworden. Sie wandten sich an Dritte, die Rettungsdienst und die Polizei verständigten. Zunächst waren ein 60 Jahre alter Mann und eine 48 Jahre alte Frau tot in einem Gebäude in der Lederstraße aufgefunden worden.

Später hatte die Polizei den lebensgefährlich verletzten 57-Jährigen in Fellbach gefunden. Die Polizei geht mit hoher Wahrscheinlichkeit davon aus, dass der 60 Jahre alte Mann zunächst auf seine beiden Angehörigen und dann auf sich selbst schoss. Er und die Frau starben. Der in Fellbach gefundene lebensgefährlich verletzte Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Alle drei Personen haben die türkische Staatsangehörigkeit. Es liegen keine Hinweise auf einen weiteren Täter vor.

Hubschrauber über Waiblingen im Einsatz

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Mittwoch in Schorndorf im Einsatz gewesen. Sepzialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz, Spezialisten des Landeskriminalamts und 28 Einsatzfahrzeuge des Präsidiums aus Aalen waren im Einsatz. Auch über Waiblingen kreiste am Mittag ein Hubschrauber. Die Stuttgarter Straße war bis etwa 14.30 Uhr gesperrt gewesen.