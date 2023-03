Familienstreit in Backnang eskaliert: Sohn verletzt Mutter mit Messer am Hals

Ein Familienstreit ist am Donnerstagabend (02.03.) in Backnang eskaliert. Ein 23-Jähriger verletzte dabei seine Mutter mit einem Messer am Hals.

Kurz vor Mitternacht eskalierten die Streitigkeiten

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeipräsidium Aalen mitteilten, waren die Streitigkeiten kurz vor Mitternacht aus dem Ruder gelaufen. Dabei habe der 23-Jährige seine im selben Haus lebende Mutter mit einem Messer am Hals leicht verletzt. Das Opfer verließ daraufhin zusammen mit ihrem Ehemann fluchtartige das Gebäude und alarmierten die Polizei.

Die Mutter wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht, wo ihre Wunde ambulant versorgt wurde. "Der 23-jährige Angreifer wurde von der Polizei am Tatobjekt ohne Gegenwehr vorläufig festgenommen", heißt es in der Mitteilung vom Freitag (03.03.). Auch die Tatwaffe wurde sichergestellt.

23-Jähriger wird in psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der Tatverdächtige am Freitagnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen den 23-jährigen Deutschen wegen gefährlicher Körperverletzung einen Unterbringungsbefehl, der auch in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige wurde in der Folge in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen. Die Ermittlungen zum Tatgeschehen dauern an.